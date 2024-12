Afra Blanco, tras las críticas del PP al PSOE por el caso Koldo: "El único partido que se ha beneficiado de una trama de corrupción es el PP"

La sindicalistaAfra Blanco pide prudencia a la hora de creer las "pruebas" que ha aportado Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el nexo corruptor' del caso Koldo, ya que lo presentado hasta la fecha no demuestra nada: "Pantallazos como este (el mensaje que Reyes Maroto mandó a Aldama) hoy por hoy, en términos de lo que se está juzgando, no demuestra nada".

Por tanto, afirma Blanco, "¿qué está aportando Aldama? Ha señalado hasta a 8 personas y con respecto a esas 8 personas no ha aportado nada, más de los que ya hay investigación (Koldo y Ábalos)".

Por ello y por otro lado, en cuanto a la posición del PP criticando este caso, sin todavía tener las pruebas suficientes, "yo le pediría a un PP que dice respetar a los jueces que no hablara antes de tiempo, no puede decir el PP que 'el PSOE no puede volver a delinquir' porque hoy por hoy, el único partido que se ha beneficiado de una trama de corrupción en España es el PP", señala la sindicalista.

"Porque lo que no puede ser es que tengamos partidos que con absoluta impunidad y teniendo como sociedad, la memoria fresca como la tenemos, están hablando de partidos y no de personas. Hoy por hoy hay una investigación circunscrita a Koldo y a Ábalos", añade Blanco. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.