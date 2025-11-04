Afra Blanco: "La Comunidad Valenciana sigue siendo el laboratorio de pruebas de este noviazgo entre la ultraderecha y la extrema derecha del país"

La sindicalista y colaboradora de Al Rojo Vivo carga contra Mazón tras su dimisión: lo acusa de "maltratar a las víctimas" y critica que siga "aforado y con impunidad parlamentaria".

La sindicalista y colaboradora de Al Rojo Vivo Afra Blanco ha reaccionado con contundencia a la dimisión de Carlos Mazón, hasta ayer presidente de la Generalitat Valenciana. Blanco ha acusado al dirigente popular de haber actuado con falta de sensibilidad, no solo durante los últimos meses de su mandato, sino incluso en sus últimas palabras: "Mazón podía hacerlo mal, y lo hizo. Podía seguir maltratando a las víctimas, y lo ha seguido haciendo", ha afirmado.

Pese a su renuncia al cargo, Afra Blanco ha subrayado que el líder del PP valenciano continúa protegido por los privilegios institucionales: "Mazón sigue aforado, mantiene su impunidad parlamentaria, sigue como diputado y como líder del PP. De eso también tiene responsabilidad Feijóo", ha añadido, apuntando directamente al presidente del Partido Popular.

Blanco ha ido más allá y ha situado la situación política valenciana en un contexto nacional:"La Comunidad Valenciana sigue siendo el laboratorio de pruebas de este terrible noviazgo entre lo que algunos llaman centro —para mí, cada vez más ultra— y la extrema derecha de este país".