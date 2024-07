Tras conocer que Begoña Gómez ha sido informada el mismo momento de su declaración de otra querella contra ella, puesta por Hazte Oír y de que su abogado, Antonio Camacho, haya tenido que suspender por ello (por este error en el procedimiento) la declaración, la sindicalista Afra Blanco se pregunta en Al Rojo Vivo: "¿Dónde están ahora los jueces?".

"Estoy esperando las voces de los jueces que hablen de esta "negligencia" del juez Peinado. Y ante una negligencia me pregunto si está realmente avalado el juez para seguir adelante con esta investigación", asegura Blanco.

Porque además, tal como recuerda y afirma la sindicalista, "Begoña Gómez no está acusada ni condenada. Está investigada, pero todavía no sabemos por qué". Ahora bien, se pregunta, "¿por qué todavía no sabemos por qué está investigada?" y ella misma responde y hace una enumeración de hechos para aclarar por qué todavía no sabemos de qué exactamente se le acusa a Begoña Gómez.

Según expone Blanco, "la UCO niega cada una de las acusaciones, la Audiencia Provincial ha acortado la investigación y ha definido la querella como 'deslavazada' y por último, tenemos a la Fiscalía Europa que, al ser fondos europeos, asegura que le corresponde a ella investigar. Por lo que no acabo de entender cuál es la labor de investigación que está llevando a cabo el juez Peinado".

Ni siquiera -añade Blanco- lo sabe la propia investigada en este caso que no sabía, después de tres recursos, cuál era el objeto que hoy le llevaba a declarar". En el vídeo podemos ver completa la intervención de Blanco.