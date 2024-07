El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo, donde ha justificado que la querella de Hazte Oír no se les había notificado hasta hoy, motivo por el que se ha aplazado la declaración de la mujer de Pedro Sánchez este viernes y no comparecerá hasta el próximo 19 de julio.

Durante la entrevista, Camacho ha reiterado que los hechos investigados no involucran a su representada después de que los contratos hayan sido avocados a la fiscalía europea: "Si los contratos investigados se han ido a la fiscalía europea, los hechos no afectan a mi representada".

Además, el letrado ha dejado abierta la posibilidad a que esta investigación sea "prospectiva" tras la no notificación de la querella de Hazte Oír: "Quisiera pensar que es un error humano. No tengo elementos para determinar si se ha permitido alargar una causa que se debería haber resuelto hace mucho. Cuando en un auto, un titular del poder judicial dice que se están investigando todos los actos de una persona desde que su marido es presidente del Gobierno, es la mejor definición acerca de una investigación prospectiva, que está prohibida por el Tribunal Supremo, el Constitucional y todos los que tiene competencia en esta materia".

Una nueva querella admitida a trámite de la que Camacho no ha recibido ninguna explicación por parte del juez Peinado: "Ninguna explicación de la nueva querella. Hace tres días se dictó un auto, a instancias nuestras porque hemos pedido reiteradamente que nos digan qué se está investigando, y se estaba investigando los hechos de la denuncia inicial, no se hacía referencia a la denuncia de Hazte Oír".

Respecto a Begoña Gómez, el letrado ha asegurado que está "tranquila", aunque reconoce que se le está sometiendo a "una presión excesiva". Pese a ello, ha vuelto a reiterar ante Antonio García Ferreras que tenía la intención de declarar: "Mi representada, sí se le explicaban los hechos que se estaban investigando, sí estaba dispuesta a hablar, pero sorpresivamente, nos han relatado que había una querella que había sido admitida a trámite y le he dicho que no se nos había notificado. Es una actuación bastante irregular, no se puede pretender tomar declaración a alguien dándole una querella cinco minutos antes".