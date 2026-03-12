Ahora

tensión en medio oriente

La advertencia de Pedro Cuartango ante la escalada en Irán: "Si el conflicto se enquista y el petróleo sube, el mundo entrará en recesión y los gobiernos poco podrán hacer"

En Al Rojo Vivo, el periodista alerta de que una escalada del conflicto en Irán podría provocar una grave crisis energética. A su juicio, los gobiernos apenas tienen margen: "Puede rebajar el IVA o ayudar a transportistas y agricultores, pero son medidas paliativas".

La advertencia de Pedro Cuartango ante la escalada en Irán: "Si el conflicto se enquista y el petróleo sube, el mundo entrará en recesión y los gobiernos poco podrán hacer"

El periodista y columnista de 'ABC' Pedro García Cuartango ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias económicas que podría tener la escalada del conflicto con Irán. "Si el conflicto se enquista y el petróleo sube hasta los 150 dólares el barril, el mundo entrará en una recesión y los gobiernos poco pueden hacer", ha señalado en Al Rojo Vivo.

A su juicio, el Ejecutivo español debería actuar para amortiguar el golpe, aunque reconoce que el margen de maniobra es limitado. "Es evidente que el Gobierno tiene que tomar medidas. Puede rebajar el IVA o ayudar a transportistas y agricultores, pero son medidas paliativas", ha explicado. En ese escenario, advierte, sería muy difícil evitar una recesión con fuertes consecuencias sociales: "Traería consecuencias sociales brutales".

García Cuartango también ha recordado precedentes históricos para ilustrar el impacto de una crisis energética. Durante la guerra de Guerra del Yom Kippur, el fuerte encarecimiento del petróleo sacudió las economías occidentales.Ante esto, ha señalado: "El Gobierno de Francisco Franco intentó entonces subvencionar los precios y fue un fracaso total, porque las arcas del Estado terminaron arruinándose".

Por eso insiste en su diagnóstico: una crisis del petróleo tendría efectos devastadores en Europa y en España. "Las armas de los gobiernos son muy limitadas para hacer frente a una crisis de este tipo", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"