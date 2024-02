Gonzalo Bernardos ha recordado que él, la semana siguiente a las elecciones generales, ya advirtió de que había que tener "cuidado" con Puigdemont, destacando que se trata de un "político especial" que solo rinde cuentas "a su historia y a su figura".

El economista ha confesado que, si en ese momento veía difícil que la legislatura se completara, ahora está convencido de que "está muerta".

"Alguien que me cuente que piensa hacer una prorrogación de los presupuestos cuatro veces, me parece que no tiene respeto a los ciudadanos de este país", ha señalado, recordando que los políticos están para "beneficiar a los ciudadanos" y no para "agarrarse al poder sea como sea".

Por tanto, ha destacado que le parece que Puigdemont "no es de fiar como socio", asegurando que cree que, si no le dan lo que quiere, no hará nada por mantener a este Gobierno en el poder. "Estar un día tras otro pensando en cómo se levanta Puigdemont, creo que hace muy difícil gobernar", ha confesado.