Ada Colau: "Vox podría poner el ICE en nuestras calles y perseguir y matar migrantes, personas LGTBI o feministas"

En sus palabras en Al Rojo Vivo, la exalcaldesa de Barcelona ha señalado a Josep Borrell por sus palabras en redes, en las que ha afirmado que sería "catastrófico" el que se dé "una confederación de izquierdas soberanistas".

Ada Colau ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las palabras de Josep Borrell en redes sociales. En X, el socialista ha tildado de "catastrófico" el que se realice una "confederación de izquierdas soberanistas" después de las declaraciones de Gabriel Rufián, en las que se ofreció a liderar una propuesta a la izquierda del PSOE.

En ese sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha pedido a Borrell "más prudencia en sus palabras": "El PSOE por sí solo no puede gobernar. Está atravesando grandes dificultades y hay que ser más humilde, acordando con las diferentes realidades".

"Me parece escandaloso que Borrell vea un peligro mayor en esto, a que nos organicemos para frenar a la extrema derecha, que en Vox", ha afirmado.

Quien fuera primera edil de la Ciudad Condal ha avisado sobre lo que, a su juicio, puede pasar con la formación de Abascal en el Gobierno: "Son como Trump o Milei. Podrían poner el ICE en nuestras calles y perseguir y matar migrantes, personas LGTBI o feministas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido