Ahora

Especial San Valentín

Valeria Vegas: "Conocí a mi pareja, con la que llevo 16 años, en una app de ligoteo"

Valeria Vegas confiesa a Susi Caramelo cómo se logra mantener una relación estable durante 16 años y revela que conoció a su pareja a través de una app de ligoteo. "Antes era de matados", bromea.

Valeria Vegas: "Conocí a mi pareja, con la que llevo 16 años, en una app de ligoteo"

De los invitados al programa 'Especialita' de Susi Caramelo, Valeria Vegas es la que más años lleva con una pareja estable, algo que la cómica se pregunta cómo se consigue. "Llevamos 16 años, me he convertido en mi madre", ríe la periodista.

"Hay una movida que es que te empiecen a gustar los defectos de la otra persona. Las virtudes no tienen mérito, entran muy fácil, pero si le encuentras su punto a un defecto, es gozoso", asegura Vegas, que confiesa que conoció a su pareja, con la que lleva más de 16 años, a través de una app de "ligoteo": "Antes estaba súper mal visto, era de mataos, de desesperados". "Ahora también", ríe Eduardo Navarrete.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La cordialidad entre España e Italia estalla: Moncloa critica a Meloni por organizar con Alemania y Bélgica una reunión previa a la oficial porque "mina" los principios básicos de la UE
  2. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  3. Penas más altas y prohibiciones de acceso: las claves de una ley de multirreincidencia que no cambia los requisitos para las deportaciones
  4. Medallas, premios y actos para engañar a la gente en sus pulsos contra el Gobierno: el juego de Ayuso ya perfeccionado
  5. Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político
  6. Saltando una valla en un desliz de su secuestrador: así fue la huida de la mujer de 38 años retenida durante dos años en Murcia