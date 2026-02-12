Valeria Vegas: "Conocí a mi pareja, con la que llevo 16 años, en una app de ligoteo"

Valeria Vegas confiesa a Susi Caramelo cómo se logra mantener una relación estable durante 16 años y revela que conoció a su pareja a través de una app de ligoteo. "Antes era de matados", bromea.

De los invitados al programa 'Especialita' de Susi Caramelo, Valeria Vegas es la que más años lleva con una pareja estable, algo que la cómica se pregunta cómo se consigue. "Llevamos 16 años, me he convertido en mi madre", ríe la periodista.

"Hay una movida que es que te empiecen a gustar los defectos de la otra persona. Las virtudes no tienen mérito, entran muy fácil, pero si le encuentras su punto a un defecto, es gozoso", asegura Vegas, que confiesa que conoció a su pareja, con la que lleva más de 16 años, a través de una app de "ligoteo": "Antes estaba súper mal visto, era de mataos, de desesperados". "Ahora también", ríe Eduardo Navarrete.

