El Partido Popular ha mostrado su "confianza" en el alcalde de Badalona y expresidente del PP en Cataluña en referencia a su presencia en los Pandora Papers.

Así lo ha expresado José Luis Martínez-Almeida, portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid. "Albiol tiene mi confianza. Me remito a lo que dice y prefiero no pronunciarme porque es mejor no decir nada al respecto", ha señalado.

Preguntada por esta cuestión, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha asegurado que "desconoce absolutamente" la noticia que ha publicado en exclusiva laSexta y El País.

Por su parte, el alcalde de Badalona ha reconocido que fue apoderado de una sociedad en Belice -un conocido paraíso fiscal caribeño- a través de un despacho en Andorra, pero que la citada mercantil no tuvo actividad y que nunca hizo uso del poder que recibió.

En declaraciones a laSexta, el expresidente del Partido Popular de Cataluña (2017-2018) ha explicado que aceptó el citado poder en 2005, "en un momento en que no ostento cargos de gobierno o ejecutivo de representación política", para acometer proyectos empresariales.

La sociedad fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación. Como directores aparecen Edgardo E. Díaz y Myrna Navarro, nombres recurrentes en la documentación de esta firma dedicada a la creación de mercantiles offshore y que también están vinculados a otros como el de Pep Guardiola o Miguel Bosé.

La oposición pide su dimisión y explicaciones a la dirección nacional

El PSOE considera que la dirección nacional del PP debe "dar explicaciones detalladas sobre la implicación" de Albiol en estas sociedades porque, recuerda, "es un dirigente importante" del partido.

"El alcalde de Badalona está operando fuera de nuestro marco legal si se demuestra la veracidad de lo que se ha publicado. Esperamos que dé explicaciones detalladas sobre su implicación", ha señalado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez.

Algo más contundente se ha mostrado el vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha pedido su dimisión. "No puede tener cargo público quien es administrador en una sociedad en Belice. Yo las he investigado y son la opacidad absoluta", ha dicho al respecto.

Desde Más País han tachado la noticia de "vergonzosa", aunque aseguran que no les ha sorprendido. Íñigo Errejón ha compartido esta reflexión en su cuenta de Twitter: "Alguien del PP en los Pandora Papers. No sorprende a nadie, pero no por ello es menos vergonzoso".

Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem en el Parlament ha cuestionado que "tanto quería Albiol limpiar Badalona que hasta se llevó el dinero negro a Belice".