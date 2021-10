Este miércoles laSexta y El País publicaban la noticia. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, aparece en los Pandora Papers vinculado a una sociedad offshore radicada en el paraíso fiscal de Belice.

El expresidente del PP catalán recibió un poder general para gestionar la sociedad Luverne International a través de una firma de Andorra en 2005, cuando ya era un alto cargo en el partido. Todo fue tramitado a través del despacho de abogados Alcogal el 1 de enero de 2005, fecha en que se creó la sociedad, mientras que el 7 de abril de 2005 se emitió el poder general. La offshore estuvo activa hasta el 9 de diciembre de 2015.

De negar la firma a reconocerlo

laSexta y El País se pusieron en contacto con Albiol tras conocer su vinculación a la sociedad offshore radicada en este paraíso fiscal. "Primera noticia. ¿En Andorra? No me suena nada. Me estoy quedando pasmado", apuntó en ese momento.

Solo un día después reconoció a laSexta que sí fue apoderado de la sociedad en Belice, tal y como aparece en los documentos filtrados. Aunque quiso remarcar que aceptó el citado poder en 2005, en un momento en que no ostentaba "cargos de gobierno o ejecutivo de representación política", con la finalidad de acometer proyectos empresariales.

De desvincularla de la política a compartirla con su número dos

"Es cierto que recibí en 2005, hace 16 años, unos poderes para llevar a cabo actividades empresariales en Centroamérica y que una serie de personas, que nada tiene que ver con la política y nada tiene que ver con el PP, quisimos hacer proyectos personales", señaló en esas explicaciones, en las que también dijo que era "una alternativa para abrir nuevos campos profesionales".

Ahora, un día después, ha confirmado que compartió el poder de la sociedad offshore con su mano derecha en el Ayuntamiento de Badalona: Ramón Riera, concejal de Sanidad y exportavoz del PP en la Diputación de Barcelona.

Eso sí, Albiol puntualiza que se debe a una amistad de "más de 35 años" que no tiene que ver con la política. Y dice que es su "amigo personal" desde antes de que ambos estuvieran afiliados al PP.

Aseguró que estaba inactiva, pero la realidad es otra

En sus explicaciones, el alcalde de Badalona, aseguró que "esa sociedad ha estado inactiva durante todos estos años y que no ha tenido ningún ingreso". Además, apuntó que la offshore "quedó sin recorrido": "No llevé a cabo ningún tipo de acción con esos poderes".

La realidad es otra. Según consta en los documentos filtrados, Luverne International Inc. dio otro aval 13 días después de otorgar el poder a Albiol y Riera. Fue a la abogada Arantxa Causabón y con la finalidad de adquirir 589 acciones de la empresa española Basenia S.L., dedicada al sector náutico.

Ya en diciembre de 2008 se volvió a expedir un nuevo poder especial a la misma persona para vender esas participaciones de Basenia.

Su sociedad no aparece en sus declaraciones

En las explicaciones que Albiol dio a laSexta y El País, remarcó que la sociedad fue puesta en marcha para "llevar a cabo actividades empresariales". Unas explicaciones que contrastan con la realidad y es que el político no incorporó esta firma opaca en la declaración de bienes que hizo al entrar en la Diputación de Barcelona, ni tampoco en la que entregó al Ayuntamiento de Badalona.