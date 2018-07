El espectacular encuentro entre Rogers y la ballena sucedió en la costa de California. En el vídeo se aprecia tanto el susto del hombre como de los peces que intentan huir del enorme cetáceo cuando sale a la superficie.

El hombre, un ingeniero aficionado a grabar peces, calificó el suceso como "increíble, excitante y algo terrorífico". ""Todo pasó muy rápido, no tuve tiempo de pensar, aunque sabía que la ballena no iba a atacarme", explicó Rogers. "Mantuve la calma e intenté guardar el equilibrio para no caer, además de agarrar bien el remo para no perderlo", añadió.

Hubo otros dos testigos privilegiados del encuentro entre el hombre y la ballena. Dos fotógrafos aficionados, a quienes se les escucha exclamar en el vídeo asombrados por lo que estaban viendo.

