Andrea Ropero ha reprendido con ironía las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre la ciudad en la festividad de la capital, el día de San Isidro.

Almeida ha querido recalcar este 15 de mayo que Madrid cuenta con "las mayores cotas de libertad del mundo occidental". Palabras que la periodista de laSexta no ha dejado pasar desapercibidas en sus redes sociales.

"Qué suerte. En Huesca seguimos con el régimen feudal", ha ironizado la presentadora y colaboradora de El Intermedio, que ha continuado con la broma interactuando con otros usuarios de la red social.

"¿Aún tenéis que llevar la cosecha al archiduque de Huesca, o ya pasa él a recogerla?", le ha preguntado uno de los usuarios, al que ha respondido, de nuevo, con un tono de crítica en su ironía: "Tiene el detalle de venir a por ella. Un pequeño gesto de libertad".

Una palabra, 'libertad', que estuvo muy presente durante toda la campaña electoral madrileña y de la que hizo gala la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en laSexta Noche, donde la popular también reivindicó las diferencias de Madrid con otras capitales de provincia como Ávila: "Cerrar Madrid a las once es como cerrar Ávila a las nueve, porque la gente de Madrid todavía está saliendo de trabajar a las nueve, a las diez, a las once... y la vida en Ávila, o la vida en una capital de provincia, no es como Madrid".

"La respuesta de Ropero ha contado con gran apoyo en Twitter, donde ya ha conseguido más de 2.200 'me gusta'.