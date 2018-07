La sonrisa de un perro 'colocado' por la anestesia tras salir de una operación quirúrgica que se ha vuelto viral

Óscar, un anciano perro de la raza Golden Retriever, empezaba a padecer problemas su salud y su dueña Sarah, decidió llevarlo al veterinario. Finalmente lo sometieron a una operación quirúrgica para eliminar varios los tumores que tenía esparcidos por el cuerpo.

La operación fue todo un éxito y Óscar fue dado de alta para recuperarse en casa. En el camino, Sarah decidió hacerle una foto que ahora se ha hecho viral en las redes.

En la imagen se puede ver como Óscar tiene una peculiar sonrisa en su cara con la que su dueña bromea escribiendo en Twitter "Doggo fue sometido a cirugía y ahora él es Druggo"

Dando a entender que la sonrisa se debía a la anestesia utilizada en la operación, otras personas decidieron compartir imágenes de sus perros en el mismo estado.

@smack__that here's my doggo after a surgery 😂 we would move around her tongue and she had no problem pic.twitter.com/PyRGz1Osib