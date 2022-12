Yovana Mendoza Ayres, conocida como Rawana (una mezcla de su nombre y la palabra 'raw' que significa crudo en inglés'), es una youtuber vegana que cuenta con casi dos millones de seguidores en la plataforma.

En sus vídeos la mexicana se dedica a compartir recetas, consejos de belleza y un estilo de vida crudivegano.

Con el paso del tiempo se ha convertido en una líder dentro de la comunidad vegana, no obstante, hace unos días desató la polémica en la red: la grabaron comiendo pescado en secreto.

El vídeo lo grababa otra youtuber colombiana llamada Paula Galindo, en Youtube Pautips, mientras comía con Rawana en Bali. En el clip, de apenas unos segundos, la joven gira la cámara hacia su amiga y se ve que estaba comiendo un plato de pescado.

Cuando vio que estaba siendo grabada intenta ocultarlo con el brazo disimuladamente y sin éxito.

Las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, han sido fruto de críticas contra la youtuber especialmente por parte de sus seguidores, a quienes ha decepcionado.

Tal ha sido el revuelo que la joven ha tenido que subir un vídeo pidiendo disculpas y justificando por qué estaba comiendo pescado. En él explica que acudió al médico por mareos, malestar, cólicos y había dejado de tener la regla.

Tras varios análisis los médicos le dijeron que tenía anemia y sibo, una enfermedad provocada por el aumento de bacterias en el intestino delgado a causa de falta de proteínas.

Por ello le aconsejaron que, por su salud, comiera alimentos que las contuvieran, como huevos o pescado.

"Sé que muchos de ustedes confían en mí, me escuchan y probablemente se sientan engañados, y están en todo su derecho a sentir eso", ha comentado en la grabación.

La 'pillada' le ha costado además dinero, ya que muchos patrocinadores han dejado de colaborar con ella porque estos nuevos valores, por salud, no van en consonancia con sus marcas.

No obstante, en un comunicado enviado a los medios del país, Rawana niega rotundamente que sus problemas de salud tengan algo que ver con su "estricta" dieta vegana: "Mi corazón está con la comunidad vegana y quiero reiterar que la dieta basada en plantas no es lo que me enfermó".