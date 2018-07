Un padre echa a su hija de casa por tener un novio negro: "Las relaciones interraciales son despreciables"

El padre de Stephanie Hicks, una joven que reside en Estados Unidos, ha sembrado la polémica al expulsar a su hija de casa por el hecho de tener un novio de raza negra. Stephanie decidió colgar en Twitter la carta racista que le dejó su padre, en la que invitaba a la joven a irse del domicilio familiar.

Las duras frases que escribió su padre han incendiado las redes sociales. "Durante años le has dado la vuelta a lo que hemos intentado inculcarte desde la infancia. No tienes respeto moral. Intenté aceptarlo pero no es humano, tomo decisiones por mi cuenta así que sabes que nunca aceptaré ni perdonaré esto", explica su padre en la carta.

La carta continúa con frases mucho más duras: "Las relaciones interraciales son despreciables, vulgares y reprochables. Es una relación asquerosa. Si escoges ese chico negro antes que tus padres, coge tus cosas y desaparece". El padre también anima a la hija a cambiar su apellido: "Cambia tu apellido cuanto antes porque no quiero tener nada que ver contigo".

Hicks ha recibido muchos apoyos a través de las redes sociales tras la publicación de la carta, y ha dicho que seguirá con su pareja a pesar de la situación.