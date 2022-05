Una alumna recién graduada en Enfermería de la Universidad Jaume I de Castellón se ha hecho viral en Twitter. Y lo ha hecho gracias a un mensaje en el que recordó un comentario desmotivador que le hizo su profesora de Matemáticas.

El mensaje de la estudiante, que ya ha recopilado más de 74.000 'me gusta', contenía el siguiente mensaje: "A mi profesora de mates que dijo que con mi media de bachiller no entraría a enfermería. Besos y abrazos, reina".

Así, a las puertas de una nueva selectividad o EBAU, muchos usuarios se han sentido identificados con la situación de la graduado. Algunos han recordado sus desagradable vivencias. "A mi hermana un profesor del colegio le dijo que no iba a llegar lejos: se sacó la carrera de medicina sin repetir curso, aprobó el MIR a la primera con una de las mejores notas de Madrid, pudo elegir especialidad y hospital y ahora tiene su plaza fija tras aprobar la oposición", contaba uno de ellos.

Mientras tanto, otro recordaba que desde que su profesor en COU le dijo que no sería capaz de hacer Química, se hizo la promeso de no decir a ningún alumno que no conseguiría lo que se propusiese. "Es lo único bueno que saqué del penoso comentario", añade.

Sin embargo, algunos usuarios en Twitter le han tachado de rencorosa. "El resentimiento solo la perjudica a usted. Los tutores están obligados a cumplimentar un consejo orientador y deben basarse en los logros y dificultades observadas en el alumno; no es vinculante", sentenciaba.