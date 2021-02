En plena campaña electoral en Cataluña, los usuarios de Twitter se han fijado en un mensaje que circula por la red y que se puede ver repetido y replicado en varios perfiles.

El mensaje dice lo siguiente: "Mi abuela, catalana de pura cepa e hija de republicanos, Toda la vida afiliada a UGT y más de 60 votando al PSOE. Me acaba de llamar llorando y me dice que no puede más y que piensa votar a Vox. Los de Abascal van a arrasar en las elecciones".

Lejos de ser un mensaje único, una historia propia que algún usuario ha querido compartir Twitter con sus seguidores, se trata de un mensaje que ha sido visto en varias cuentas. E incluso han surgido nuevas versiones que modifican un poco el mensaje, como que la 'abuela catalana', en vez de votar al PSOE vota a ERC. Todos concluyen con un mensaje de apoyo a la formación que lidera Santiago Abascal.

Algunos usuarios han reparado en uno de los datos que aporta el mensaje, el de que la abuela llevaba más de 60 años votando al PSOE. Este hecho resulta imposible, porque eso querría decir que comenzó en 1960, como mínimo, cuando el dictador Francisco Franco aún gobernaba en España.

El mensaje ha llamado tanto la atención de los usuarios que a la par que se replicaba en diferentes cuentas, otras han optado por hacer bromas y 'memes' con lo sucedido, echándole humor al asunto.

La mayoría juegan a cambiar el final de la historia. "Me acaba de llamar llorando y me dice que ya no puede más, ya no puede más. Siempre se repite la misma historia. Está harta de rodar como una noria", publica un usuario.