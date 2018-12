Una madre pilla a su hijo haciendo los deberes con la ayuda de Alexa

Yerelyn Cuevas ha difundido en su cuenta de Twitter un vídeo en el que pillaba a su hijo de seis años, Jariel, haciendo los deberes de matemáticas con la ayuda de Alexa.

En un principio, Cuevas pensaba que Jariel estaba haciendo los deberes solo. Sin embargo, para su sorpresa, captó el instante en el que éste le pregunta al asistente de voz cuánto es cinco menos tres. Al parecer, y según ha comentado en la red social, le extrañaba que su pequeño no hubiera cometido ningún error, y por eso decidió espiarlo al escuchar que estaba hablando con Alexa.

Cuando se dio cuenta de lo que realmente ocurría, salió de su escondite, desde donde lo estaba grabando todo con el móvil, y fue directa a castigarle. "¿Debo darle un azote ahora o después?", preguntaba a sus seguidores al colgar el vídeo.

Según ha explicado la madre al NY Post, Jariel es muy bien estudiante y la asignatura de matemáticas es su preferida: "Me sorprendió porque él sabía la respuesta, solo estaba siendo perezoso". Además, asegura que lo que no se ve en el vídeo es el momento en el que, tras ser pillado in fraganti, el niño dice "Gracias Alexa por ayudarme con mi tarea".

Ahora el vídeo se ha hecho viral en redes sociales y son muchos los usuarios que califican al pequeño Jariel de "Genio", "Einstein" o "Niño prodigio".