Los italianos del 'Despacito' vacilan al mismo Luis Fonsi en su último vídeo viral: "¡Enrique Iglesias! ¡Te sigo desde los tiempos de '1,2,3 María'!"

Los integrantes del trío cómico aparecen en la grabación teniendo una conversación en el interior de un coche cuando suena por la radio el tema 'Despacito'. "Nos metimos en un lío al grabar el vídeo, ahora lo escucho más", afirma uno de ellos. "Lo que me pone más nervioso es que ahora me paran por la calle y me piden cantar 'Despacito'", añade otro de los humoristas.

"No lo soporto mas", "¿quién es Luis Fonsi?", "a ese tipo no lo reconoce nadie por la calle.. los 'ataques' a la canción y a su intérprete continúan hasta que suena el estribillo y no pueden evitar sucumbir a él. Para evitarlo, deciden apagar la radio, pero, justo en ese momento, alguien dentro de otro coche está cantando el tema, el mismo Luis Fonsi.

"¡Los italianos!", exclama el cantante puertorriqueño al reconocer la a los jóvenes. "¡Enrique Iglesias!", responden ellos emocionados. Finalmente Luis Fonsi se suma a los italianos subiéndose a su coche para darlo todo cantando el tema que los cómicos odian tanto como aman.