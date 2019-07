La periodista argentina Yanina Otero ha compartido en su cuenta de Twitter cómo asistió a un repartidor al ser atropellado por vehículo en Buenos Aires y la indignante reacción de la aplicación de 'delivey' al enterarse de que uno de los empleados estaba herido.

"Mientras yo llamaba al Same, el hombre (tirado en el piso y sangrando) avisaba a la app que había tenido un accidente. Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza", ha denunciado vía Twitter. En la imagen que ha compartido en sus redes sociales se puede ver la conversación entre el repartidor y una representante de la empresa.

"¿Cómo se encuentra el pedido? ¿Está en buen o mal estado para poder ser entregado?", preguntaba la representante de la aplicación de reparto a domicilio, a lo que el hombre le contestó: "No lo sé, no me puedo levantar". Sin embargo, la trabajadora, no solo no se preocupó por el estado del accidentado, sino que insistió en conocer el estado del pedido y en que le mandase una foto de los productos para poder cancelarlo.

La periodista ha indicado en Twitter que "el repartidor está bien". "Se dio un golpe muy grande y lo salvó el casco. Para rematar la historia, apareció la persona que había hecho el pedido, abrió la caja de la moto y se llevó la pizza. Nosotros seguíamos ahí esperando a la ambulancia", ha relatado Yanina Otero.