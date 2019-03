Un hombre adicto a la cirugía plástica sufre una dolorosa erección permanente tras una operación de nariz

"Me dieron anestesia general y reaccioné mal", explica el estilista croata Neven Ciganovic, adicto a la cirugía plástica. Durante la última operación estaba siendo grabado por un equipo de la televisión británica que realiza un documental sobre su vida.

Neven tiene 45 años y ha pasado por el quirófano en más de una docena de ocasiones, se ha sometido a operaciones de nariz, labios, estómago y barbilla. Su adicción le ha pasado factura y ahora sufre las consecuencias en un hospital de Belgrado. "Por desgracia, no me dan analgésicos porque no se dan a los pacientes aquí, así que toca seguir sufriendo", dijo el afectado, según recoge el diario 'Metro'.

El estilista está convencido de que sus cirugías sólo han mejorado su apariencia: "A menudo oigo que la gente me veía mejor antes". "¿Quién no se verá mejor 20 años más joven?", añade Neven.