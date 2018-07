Dos mujeres muestran sus senos, una amamanta a su bebé y la otra luce un gran escote: ¿Cómo son las reacciones?

EN LAS IMÁGENES UN HOMBRE INCREPA A LA MADRE DICIENDO QUE "ESO ES ASQUEROSO"

Muchas personas ven con malos ojos que una mujer amamante a su bebé en un lugar público. Una acción natural, pues los bebés no eligen el momento en el que tienen hambre, pero ¿Por qué mucha gente ve mal que una mujer de el pecho en público y, en cambio, cuando ve escotes de infarto lo asocia a una manera de vestir sexy? Un video muestra un experimento social que compara las reacciones de viandantes ante estas dos situaciones. En las imágenes se ve como un hombre que pasa por allí increpa a la madre diciéndole que "eso es asqueroso": "No creo que deberías hacerlo aquí, estás mostrando tus senos". Otro chico le recrimina que la chica con el escote también los está mostrando, a lo que el hombre le contesta: "Eso está bien, no hay problema con eso, es normal".