Unos vídeos del confinamiento de la pasada primavera de la popular travesti Samantha Hudson han vuelto a hacerse virales en redes a raíz de la polémica del comentario homófobo de Samantha Vallejo-Nágera a su hijo, Roscón, en el que le decía que "los chicos bailan con chicas".

En los vídeos que han rescatado las redes circula la anécdota de esta joven, que acudió a una fiesta y se olvidó una peluca. Solo se dio cuenta al día siguiente y, cuando le pidió a las organizadoras que se la mandaran a casa, se produjo un terrible equívoco.

"Al día siguiente les dije que me mandaran la peluca y ellas me dijeron que sin problema, que me lo mandaban desde la agencia", explica Hudson en los 'stories' recuperados de su Instagram.

"Pues resulta que en vez de enviarle la peluca a Samantha Hudson, es decir, a mí, le enviaron la peluca a Samantha de MasterChef", dice sin poder evitar las carcajadas. En la agencia tenían pendiente mandarle un vestido a la cocinera, pero se confundieron y le mandaron el postizo con el siguiente mensaje: "Para una mujer de la peluca a los pies".

La polémica con Samantha Vallejo viene a raíz de un directo en Instagram con su hijo, Roscón. Y es que el pequeño le comentó que había "bailado con un chico" en la fiesta del colegio, a lo que ella contestó: "Los chicos bailan con chicas". Una conversación que fue muy criticada por sus seguidores.

En ese momento la chef no se pronunció, pero sí lo ha hecho a posteriori con un vídeo publicado en redes sociales. "Quiero pedir disculpas, mi intención no ha sido la de herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más", ha indicado en esta publicación.