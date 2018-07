Deja a su 'Pesesin' con una nota anónima en el portal para que alguien lo cuide y sus vecinos se vuelcan con el animal

Con las preocupantes cifras de abandono animal que hay en nuestro país, donde sólo en 2016 se abandonaron 137.000 perros y gatos, cualquier alternativa es buena para combatir esta lacra, y una muestra ha ocurrido en un bloque de viviendas de Vallecas (Madrid).

La historia se dio a conocer a raíz del tuit de Nuria, una de las vecinas, quien explicó que alguien de su edificio se fue de vacaciones y dejó el pez en el portal junto a un bote de comida para que alguien lo cuidara.

'Pesesin' iba acompañado de una nota anónima: "¡Hola vecinos! Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (sólo se le debe dar una vez al día). Dejo comida y un cuadro para saber cuándo comió. Muchas gracias".

La hoja iba acompañada de un cuadrante con todos los días que estaría de vacaciones el vecino, para que se pudiera apuntar cuándo se le da de comer al animal.

La respuesta de los vecinos no pudo ser más solidaria, e incluso se han animado a dejar sus mensajes en la nota. "Se le cambió el agua a Pesesín el lunes 3 y mientras tanto estuvo nadando un poco en el lavabo (1ºD) Pásalo estupendo" o "Agua cambiada. Viernes 7" son algunos de los mensajes.

Incluso la Policía se ha animado a tuitear la historia poniéndola como ejemplo de alternativa al abandono animal. Ahora sólo falta saber quién es el dueño de 'Pesesín'.