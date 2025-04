Más de 50 mujeres víctimas de violencia machista denuncian trato vejatorio de una jueza de Barcelona

Cuando una víctima de violencia machista se atreve a dar el paso de denunciar y a llevar a juicio a su agresor, no tendría por qué esperarse que la violencia y la incomprensión vayan a venir desde lo alto de la tribuna. "Me dijo que me callara, que no tenía que decir nada; que todo lo que tenía que decir es 'sí'", denuncia Ana María Obama, afectada por la jueza Vermejo.

Mujeres como Ana María denuncian tratos vejatorios por parte de una jueza de Barcelona, además de desacreditaciones. La jueza llegó a calificar como un "show" el llanto de una víctima que habría sufrido un ataque de ansiedad en pleno juicio: "El show lo tiene la señora porque sabe el contenido del auto; creo que he sido muy amable y generosa", expresó la jueza Vermejo.

En exclusiva en La Roca, varias mujeres ponen voz a decenas de denuncias contra la jueza por un presunto caso de maltrato institucional. "Tengo partes de lesiones muy graves, y ella va a cerrar el caso y no se va a mirar ni el parte de lesiones", lamenta una de las denunciantes.

Las víctimas apelan a un trato muy diferenciado entre hombres y mujeres. "A nosotras no nos deja presentar pruebas, pero todo lo que presentan ellos sí que lo acepta", destaca al respecto una de ellas, algo que también perciben los abogados. "Yo soy abogada de oficio, y el trato que me da cuando voy con una mujer es horrible; cuando voy con un hombre es muy diferente, mucho mejor", expresa una letrada en La Roca.

Los juzgados especializados en violencia machista se crearon para proteger a las víctimas, porque su situación es delicada. "Estuve 20 minutos aguantando. Fue horrible. Cuando salí, estaba en una cuarta planta, y lo primero que pensé fue en lanzarme", relata una víctima sobre su agresor.

Casos como el que hoy se denuncia en laSexta evidencian que la formación en perspectiva de género para estos jueces es imprescindible. Y es que aunque ya es obligatoria, todavía quedan miles de ellos sin haberla recibido.