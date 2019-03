Batman, Superman o Joker, esculturas de cómic con piezas de Lego

OBRAS DEL ARTISTA ESTADOUNIDENSE NATHAN SAWAYA

Bustos de Batman, Superman o el malvaldo Joker, son algunas de las piezas que componen la nueva exposición del artista estadounidense Nathan Sawaya, conocido por sus obras a base de piezas Lego. En la muestra 'The Art of the Brick: DC Comics', Sawaya reúne a los héroes más emblemáticos de DC Comics como solo él sabe, a golpe de pequeñas piezas de colores. Parte de las obras han sido presentadas en la convención Comic Con de San Diego de este año.