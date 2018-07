Así estalla de alegría una niña de 10 años al recibir su primera escopeta

El fabricante de marcas Beretta ha publicado en sus redes sociales un vídeo en que se muestra a Presley, una niña de 10 años de Estados Unidos, recibiendo como regalo una escopeta.

La niña no puede contener su emoción al abrir el paquete, en el que encuentra la escopeta y empieza a exclamar: "Oh dios mío, esto es una locura, no puedo ni respirar".

La publicación de este vídeo ha recibido multitud de críticas relacionadas con la polémica por la posesión de armas en Estados Unidos, cuyo debate sigue latente en el país americano. Las imágenes han sido vistas por más de 4,5 millones de personas y han recibido más de 7.000 comentarios.

Lo más llamativo es que muchos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación son positivos, y es que en 30 estados es legal tener una escopeta sin importar la edad, según informa 'The Washington Post'. Los niños no pueden comprar la escopeta, pero sí recibirla como regalo.