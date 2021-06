"En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir": con ese mensaje, un usuario se ha hecho viral en Twitter al compartir la imagen del cartel que su vecina colgó en su portal acompañada de una particular aportación.

Según expone, "es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla", por lo que ha decidido 'modificar' su anuncio y añadir un mensaje dirigido a la propia vecina.

Así, en el cartel que supuestamente colgó la mujer negacionista se puede leer: "Dígame, doctor... ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?".

Un escrito que carecía de tildes y signos de puntuación que el usuario no ha rehusado corregir. Además, ha querido lanzarle un mensaje a través de un post-it: "Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia".

El mensaje ya cuenta con más de 48.000 'me gusta', y 5.900 retuits. El hombre ha justificado su acción asegurando que la mujer "no está haciendo preguntas con la intención de saber, ni informarse, sino de continuar con su propaganda".

Además, ha detallado, le ha corregido las faltas de ortografía porque es una persona licenciada. "Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito. Pero esto va más allá de una tilde", ha espetado.