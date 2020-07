La mascarilla es obligatoria prácticamente en la totalidad de España -con excepción de Canarias y Madrid- pero algunos intentan diversas artimañas para no tener que llevarlas, como una mujer de Vinaròs, Castellón, que trató de justificar con un documento en el que no figuraba ni su nombre ni su DNI que estaba exenta de portar este elemento de protección.

La propia mujer grabó el momento en el que un policía local le requería su documentación y le trataba de explicar porqué ese justificante no era válido, una actuación que ha sido muy aplaudida en redes sociales por la paciencia del agente.

El vídeo fue subido el pasado jueves por la Asociación de Policías en Cataluña, Politeia, pero se ha viralizado este lunes llegándose a convertir en Trending Topic, y es que la mujer, cuando el policía le invita a acompañarle para proceder a rellenar la propuesta de multa invoca el "habeas corpus", lo que ha provocado la mofa de los usuarios de Twitter.

El policía intentó en varias ocasiones explicar a la mujer porqué el justificante no era válido, siendo interrumpido en varias ocasiones y le recuerda que es ilegal que le grabe, aunque señala que no le importa.

Hasta ese momento la mujer le había preguntado que si no le veía como persona, aunque luego se "corrigió" y afirmó que como persona no, porque no era persona, sino ser humano y que llevaba el DNI caducado y que no se lo renovarían hasta el día siguiente "por orden del Gobierno", pero no fue hasta que el policía le pidió que le acompañara cuando le espetó: "Habeas corpus, ya, ahora".

Ante los que tenían dudas sobre el "habeas corpus", algunos usuarios han explicado que es un recurso que puede usar una persona detenida para ser llevado ante el juez en un plazo determinado si considera que has sido detenido ilegal o arbitrariamente y que, por tanto, "se usa cuando estás en prisión preventiva, no cuando te ponen una multa":