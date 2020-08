La tuitera Dahiana Ortiz vio paseando de noche a una pareja y algo llamó su atención: el hombre llevaba puestos unos tacones mientras que su novia llevaba lo que parecían unos zapatos náuticos. Un detalle que decidió fotografiar y subir a las redes sociales.

"He visto esta pareja y no pude evitar hacerles una foto", comenta la usuaria. "Estos son los pequeños detalles del verdadero amor", señala haciendo referencia al calzado de los jóvenes.

Las dos instantáneas, que muestran el momento en el que la pareja cruza un paso de peatones, revolucionó las redes sociales y la publicación rápidamente se hizo viral, acumulando casi 10.000 retuits y más de 76.000 'me gusta'.

Tal fue la repercusión que el tuit llegó a la pareja que no dudó en comentar el post. "Esos somos mi novio y yo. Me dolían demasiado los pies con los tacones y me dejó sus zapatos", explica la chica. "He de aclarar que, con los tacones, yo soy más diva que ella", comentó también el chico.

Además, la usuaria que compartió el romántico detalle ha señalado en un hilo de Twitter para los que pudieran pensar que la joven pareja se lo podía tomar mal, que ellos están encantados tal y como muestra en un pantallazo.

"Para los que estáis diciendo que si le puede molestar a ella que le haga fotos y mil cosas más, no se les ve la cara, y en ningún momento las fotos han sido de mala intención es más es un gesto bonito y a ella no le molesta en absoluto", explica la tuitera.

En la captura se puede ver cómo la joven explica a la usuaria que es un detalle que suele tener "siempre" con ella. Algo que Dahiana ha aplaudido como casi todos los internautas. "Lo vi y de verdad que me morí de amor", asegura.