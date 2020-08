La Comunidad de Madrid presenta hoy su estrategia para la vuelta al colegio el próximo 7 de septiembre. Será la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Enrique Ossorio, quienes anuncien las medidas de cara al curso que viene.

Después de que Murcia, Aragón, Galicia o Valencia ya hayan presentado su estrategia, Madrid lo hará hoy a las 13:00 horas, dos días antes de la conferencia sectorial conjunta entre el Estado y las CCAA para abordar las recomendaciones sanitarias que se aplicarán en la vuelta a las clases. Una reunión que solo pretende informar, ya que las competencias en materia de Educación recaen sobre las Comunidades Autónomas, de ahí la importancia de la elaboración de un plan de actuación para que el regreso al colegio sea seguro.

El Gobierno de Díaz Ayuso no se había vuelto a pronunciar sobre el curso 2020/2021 desde el pasado mes de junio, cuando presentó un plan con cuatro escenarios posibles en función de la situación epidemiológica del momento: presencial, semipresencial, de confinamiento o de nueva normalidad. Una demora del plan autonómico que ha provocado las críticas del sector, e incluso ha llevado a los sindicatos a convocar cuatro jornadas de huelga, que será general el próximo 10 de septiembre.

Aunque desconocemos las medidas concretas de la Comunidad, sabemos que los escenarios presentados hace dos meses se tendrán que "reajustar" porque la situación epidemiológica no ha sido positiva este verano en España. Así lo confesaba el jueves el Consejero de Educación en una entrevista.

En cuanto a si se volverá a asistir al colegio o se escuchará la lección desde casa, lo más probable es que en la Comunidad de Madrid el curso no dé comienzo de forma presencial y que esté condicionada por el grado de enseñanza y, por tanto, por la edad. Una modalidad mixta que pretende facilitar la conciliación de las familias con hijos más pequeños: "Los más pequeños van todos, pero menos alumnos por aula, y los mayores una parte tendrán enseñanza online y otra presencial", explicó el viernes el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que también adelantó que el inicio de curso se parecerá al escenario 2 de los cuatro presentados en el mes de junio.

Unas afirmaciones que ya había hecho el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en Espejo Público el jueves: no se plantea "un curso escolar presencial al 100%". Aunque la opinión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, el mismo día distaba mucho: "no contempla otra opción" que no sea presencial porque aunque la apertura de los colegios pueda significar "que haya nuevos contagios", tener los centros cerrados "puede suponer un mal todavía mayor".

Huelga y manifestación ante la falta de previsión de Madrid

El plan de Ayuso llega días después de la huelga de profesorado anunciada por los sindicatos para el 10 de septiembre. Según CCOO, UGT, CGT y STEM, las movilizaciones están motivadas ante la "inacción" del gobierno autonómico, que "no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos". Además, insisten en que la situación es "gravísima" y pone en peligro a la totalidad de la Comunidad Educativa. Una reivindicación que para Ossorio no es más que una "huelga política", motivada por razones "falsas".

Una huelga a la que se suma la "manifestación virtual" el próximo jueves 27 de agosto convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, una organización conformada por los sindicatos convocantes de la huelga, pero también por madres y padres de otras asociaciones.

Pero las protestas no terminan ahí, la Marea Verde de Madrid también convocaba ayer una manifestación el 5 de septiembre a las 18:00 horas para exigir frente a la Consejería de Educación un regreso a las aulas "seguro", que sea "cien por cien presencial" y un Plan de Rescate nacional para la educación pública, según un comunicado del colectivo.

La Marea Verde pretende así denunciar la "situación de incertidumbre" que está viviendo la Comunidad Educativa de cara al inicio de curso, después de llevar "meses criticando la inacción del Gobierno y pidiendo un aumento de recursos y medidas firmes" para la vuelta a las aulas.

El escenario 2 de junio: semipresencialidad

La opción que baraja el Gobierno regional, como hemos dicho, "se parecerá al escenario dos" de los cuatro previstos en el mes de junio. Pero, ¿cómo era el escenario que se reformulará?

En este escenario, de semipresencialidad, la Comunidad de Madrid tenía previsto eliminar el recreo y el comedor, flexibilizar horarios y materias, entre otras cosas. Es el que se pondría en marcha en caso de empeoramiento de las circunstancias sanitarias, tanto al inicio del curso como en el transcurso de este. Además, se incrementarían las rutas de los autobuses escolares y se tomarían diferentes medidas en función de los distintos ciclos educativos:

De 0 a 3 años : habría grupos de convivencia de un máximo de 30 alumnos (salvo que las autoridades sanitarias apunten que deben ser de menos, en ese caso se daría prioridad a aquellas familias cuyos progenitores trabajan ambos fuera del domicilio).

: habría grupos de convivencia de un máximo de 30 alumnos (salvo que las autoridades sanitarias apunten que deben ser de menos, en ese caso se daría prioridad a aquellas familias cuyos progenitores trabajan ambos fuera del domicilio). De 3 a 6 años y Educación Primaria : se utilizarían dos criterios (a elegir por el centro educativo): o distancia de 1,5 metros entre alumnos o grupos estables de convivencia de 20 alumnos. Una medida que obligaría a ampliar los lugares en los que impartir las clases y flexibilizar el horario de las materias.

: se utilizarían dos criterios (a elegir por el centro educativo): o distancia de 1,5 metros entre alumnos o grupos estables de convivencia de 20 alumnos. Una medida que obligaría a ampliar los lugares en los que impartir las clases y flexibilizar el horario de las materias. En ESO, Bachillerato y Formación Profesional se alternarían clases presenciales con clases online para la mitad de la clase: por días alternos, por ejemplo.

se alternarían clases presenciales con clases online para la mitad de la clase: por días alternos, por ejemplo. Educación Especial: se estimaría qué alumnos pueden asistir de forma online o presencial por sus patologías.

Según las últimas palabras pronunciadas por Ossorio, este sería el escenario que "reestructurarían" y con el que la Comunidad de Madrid comenzaría el nuevo curso. Sin embargo, hasta que no se presente de forma oficial la estrategia del gobierno autonómico no sabremos ni el número de alumnos por aula, los horarios o cómo se actuará ante un caso positivo en el aula.