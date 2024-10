El intento de 'vuelco' -robo de material- entre los clanes de 'Los Naranjeros' y 'Los Caracoleros' es la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional, la cual mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer los motivos que provocaron el tiroteo con armas de gran calibre que, durante la madrugada del sábado al domingo, estremeció al barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas.

Durante ocho minutos se pudieron ver y escuchar tanto disparos sueltos, como ráfagas lanzadas con armas de gran calibre que, pese a que no causaron daños personales, sí produjeron daños materiales. Precisamente, una bala perdida cruzó dos kilómetros y medio del cielo de Sevilla impactando en el sexto piso de un bloque de viviendas, donde se ubica la oficina de una empresa.

Pese a que aún no se han practicado detenciones, laSexta ha podido confirmar que la Policía ha logrado identificar los pisos exactos desde los que se realizaron los disparos y está en proceso de obtener las órdenes judiciales pertinentes para poder registrarlos. De hecho, durante esa misma madrugada ya se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada a la banda de 'Los Caracoleros' en la que se encontraron: tres pistolas, un revolver y un arma de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, los agentes desplazados hasta la zona, tanto en la noche de los hechos como en la mañana del domingo, pudieron identificar hasta 200 casquillos de distintos calibres, entre los que se encontraban algunas viandas dearmas de guerra.

Sin embargo, no es el único enfrentamiento que se ha registrado. En las últimas horas, el servicio 112 de Andalucía ha informado sobre un nuevo tiroteo en esta zona del Polígono Sur de Sevilla, en el que tampoco se han producido heridos, pero hasta el que se han desplazado efectivos de la Policía. Concretamente, se habrían personado en la calle Juan Sebastián Bandarán.

Respuesta política a los tiroteos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se reunirá el jueves con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, para tratar este fenómeno que, pese a que no es nuevo, sí que cuenta con el agravante del uso de las armas de guerra. De hecho, el primer edil del consistorio sevillano ha señalado que este problema no se solucionará sin actuaciones "contundentes". "Sin determinadas actuaciones policiales, este tema no tiene solución", ha explicado el alcalde a los periodistas, que le preguntaban sobre dicho encuentro.

Previamente, Sanz había enviado una carta a Toscano en el que le urgía a celebrar una reunión para tratar este problema, puesto que entiende que estos acontecimientos son "una realidad gravísima que debe ser abordada sin demora".

En la misma línea, el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, ha asegurado que debe haber una "respuesta contundente" por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras el tiroteo que ha atribuido a rivalidades entre clanes de narcotraficantes. Estas "ostentaciones" de armas de fuego son periódicas en el barrio y que se producen cada dos o tres meses, pero, ha añadido, nunca hasta ahora habían sido con armas tan "sofisticadas".

La Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional solicitan más medios para luchar contra los clanes de la droga

Por su parte, los sindicatos policiales ya han comenzado a pronunciarse al respecto y demandan mejor equipamiento para poder hacer frente a este tipo de armas. Concretamente, el SPPME, que representa a la Policía Local de Sevilla, ha señalado en un comunicado que "vistos los últimos acontecimientos acaecidos en la zona de las Tres Mil Viviendas, desde esta sección sindical hemos solicitado al Jefe de Policía la modificación inmediata de entrada y acompañamiento al resto de servicios municipales en la zona afectada".

"Hemos indicado que la Policía Local no tiene medios para combatir este tipo delictivo con armas de gran calibre y ni podemos garantizar nuestra seguridad ni la del resto de empleados municipales", añaden. Asimismo, esta asociación cree que este asunto "es un problema que afecta a varias administraciones y cuerpos policiales, y no vamos a permitir que la Policía Local sea el blanco fácil de estos delincuentes".

A su vez, representantes del SUP y JUPOL, representantes de la Policía Nacional, ya habían manifestado su recelo a intervenir en este tipo de operativos sin contar con el equipamiento adecuado. Precisamente, esta última agrupación ha reclamado al Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía armamento especializado y vehículos blindados en las ciudades de más de 250.000 habitantes después del tiroteo ocurrido en la noche del sábado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla.