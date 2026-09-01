Peleas, vómitos y orina a las puertas de sus casas: los vecinos de Nou Barris estallan por la conflictividad junto a una discoteca

Las noches de los fines de semana se han convertido en un infierno para los vecinos de Nou Barris tras la apertura de una discoteca con un aforo de 370 personas. Aseguran que viven entre peleas y comportamientos incívicos.

Los vecinos de Nou Barris, en Barcelona, están hartos de la conflictividad asociada a una discoteca situada en los bajos de un edificio.

Denuncian que, además del ruido y la concentración de gente inherente a este tipo de locales, también se están produciendo peleas de madrugada y comportamientos incívicos de gente que orina y vomita en la calle.

La discoteca se llama 'Enigma', es un restaurante bar con licencia de sala de fiestas y un aforo de 370 personas. Cuenta con todas las licencias y autorizaciones del Ayuntamiento en regla y desde el consistorio se afirma que se cumple la ordenanza de convivencia, con la presencia habitual de la policía.

De este modo, el Ayuntamiento asegura que no puede hacer nada con estos conflictos, mientras que los vecinos reclaman más patrullas de policía por la zona, especialmente durante las horas en las que la discoteca está abierta.

Los vecinos también aseguran que la inspección de la discoteca "está mal hecha": "O hay falsedad documental o hay prevaricación por parte de algún funcionario", afirma uno de ellos.

Una mujer asegura que a su hija esta situación le ha producido un cuadro grave de ansiedad y "ha tenido que irse unos días porque es insoportable los fines de semana".

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