Una mujer vive escondida porque asegura tiene miedo de que su ex pareja vuelva para matarla. Cuenta que durante 20 años ha sufrido malos tratos y vejaciones, "lo he denunciado hasta 7 veces por maltrato, llegaba borracho, me pegaba".

Le ha denunciado decenas de veces y aunque ella tiene la custodia de sus dos hijos, los fines de semana lo pasaban con el padre. Hasta que un día, según nos cuenta esta madre desesperada, fueron raptados por el que había sido su marido.

Desamparada por la justicia, ella sola los buscó y los llegó a visitar a escondidas, "yo sola los busqué, iba a verles al piso cuando no estaba su padre, los puso incluso a trabajar". Lleva 7 años esperando el juicio, mientras su ex pareja está en busca y captura.

Los profesionales denuncian que los juzgados tienen sobrecarga de trabajo y no hay tiempo para realizar pruebas más exhaustivas. Rosa López, abogada de "ABA anogadas", "hay que tener más factores para aplicar la ley, informes, opinión de los hijos".

Un calvario que conoce bien otra mujer. En Paro y con dos hijas a su cargo tuvo que abandonar su pueblo porque, como nos cuenta , todas las denuncias por malos tratos a su ex pareja fueron archivadas.

Aunque se fue lejos, él la encontró y, dice, la amenazó con no respetar la ley y llevarse a sus hijos, "con denuncias por maltratos, violencia y tal no enticendo como la justicia no actúa".

Han pasado 11 años pero las secuelas difílmente se podrán curartotal "nunca me curaré y tampoco el daño que les ha causado a mis hijas que de siempre supieron que su padre era peligroso". Porque para ellas esta pesadilla parece no tener fin.