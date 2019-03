Víctimas del franquismo piden a Merkel que se disculpe por el apoyo alemán al dictador

La Ley de Memoria Histórica sigue sin cumplirse en muchos municipios. En Guijo de Ávila, Salamanca, aún conservan una placa franquista donde se lee ‘Plaza del Generalísimo Franco’ y algunos de sus vecinos piden su retirada: “Me parece mal porque tenían que haber quitado toda la placa”. Pero han encontrado una forma bastante peculiar de adaptar la placa preside la plaza: han puesto un ‘ex’ delante del nombre.

La alcaldesa, María José Herrero, admite que no la quiere ahí: “Recuerdo que en los primeros plenos todos los concejales dijimos oye esa placa hay que quitarla”. Una voluntad que no se da en todos los municipios como en La Roda. Su alcalde, no solo no quiere retirar unos símbolos de la dictadura sino que además apoya la misa franquista que se celebra este sábado.

Han pasado ya siete años desde que la ley entrara en vigor y así lo ve quien la impulsó: “El PP en la España autonómica y en la España local se están negando todavía hoy a cumplir una ley vigente” dice Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia.

Familiares de fusilados durante la Guerra Civil han pedido a la canciller alemana, Angela Merkel, que aproveche el domingo su visita a España para pedir disculpas por la ayuda que su país prestó al dictador.

Emilio Silva, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, cuenta cómo actuó Alemania durante la guerra en España: “En la carretera de Málaga a Almería donde miles de civiles huyeron de las tropas franquistas cuando cayó la ciudad de Málaga, la legión cóndor los ametralló y bombardeó en la carretera”. Es la legión alemana que ayudó a Franco y para la que este sábado también se permite un homenaje en Palencia.