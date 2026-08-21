La Guardia Civil detiene a tres neonazis e investiga a otros cinco por dar una paliza por motivos ideológicos a un hombre en Guadarrama (Madrid)

Los detalles Los presuntos agresores esperaron en las inmediaciones una sala de conciertos a la víctima para golpearle repetidamente, causándole lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha investigado a otras cinco, incluido un menor de 17 años, por agredir a un hombre por motivos ideológicos tras un concierto en Guadarrama, Madrid. El incidente ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando los agresores, miembros de un grupo neonazi de Alpedrete, esperaron a la víctima fuera del evento. Equipados con objetos contundentes y pasamontañas, atacaron al hombre cuando se quedó solo, causándole lesiones. La investigación, coordinada por el Juzgado 5 de Collado Villalba y la Fiscalía de Delitos de Odio, se centra en delitos de lesiones con agravante de discriminación ideológica.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha tomado declaración como investigadas a otras cinco, entre ellas un menor de 17 años, por agredir por motivos ideológicos a un hombre tras un concierto en la localidad madrileña de Guadarrama. El suceso tuvo lugar el 21 de diciembre de 2025, cuando los agresores, integrantes de un grupo neonazi de Alpedrete, se desplazaron hasta el evento.

Los presuntos agresores esperaron en las inmediaciones de la sala hasta la finalización del concierto. Algunos de ellos llevaban objetos contundentes y pasamontañas para no ser identificados.

Una vez finalizó el concierto esperaron a que uno de los asistentes se quedase solo en la calle para golpearle repetidamente, causándole lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo.

Tras las investigaciones realizadas se consiguió la plena identificación de los agresores para proceder a investigar a todos ellos por su presunta participación en delitos de lesiones con el agravante de discriminación ideológica y de pertenencia a grupo criminal.

Las actuaciones han sido coordinadas por la Sección de Instrucción del Juzgado 5 de Collado Villalba, así como con la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio en la provincia. La investigación se enmarca dentro del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido