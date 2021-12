El mes de diciembre trae fiestas, compromisos navideños y quedadas, muchas quedadas. Aunque este año las navidades seguirán estando marcadas por la pandemia y las reuniones se reducen al máximo, habrá quienes decidan quedarse con el pijama en casa y quienes se vistan con sus mejores galas para salir de fiesta o disfrutar de una cena en familia.

A pesar de ello, uno de los problemas que surge entre medias de tanto evento es encontrar el look perfecto, es decir, saber escoger una combinación de prendas que vaya acorde con el momento y te haga sentir fiel a tu estilo.

En días como Nochevieja, se arriesga más, son muchas las personas que salen de su zona de confort y apuestan por trajes que seguramente no se volverán a poner nunca más y quedarán olvidados en el armario. Para una ocasión como esta, la despedida de un año para entrar con ganas en el siguiente, suelen predominar tendencias muy llamativas como las lentejuelas, los brillos, la purpurina, el terciopelo o los colores metalizados.

Pero, ¿está prohibido ir con cualquier otra prenda que no cumpla ninguno de estos requisitos? La respuesta es no, sin embargo, la prenda por excelencia del 31 de diciembre es el vestido de lentejuelas. Te presentamos una selección de los conjuntos más espectaculares para celebrar este día, ya sea en casa o en una fiesta organizada.

Stradivarius

Vestido de plata de lentejuelas y flecos (39,99€)

El color plateado es uno de los tonos predominantes en esta época del año junto con el rojo y el dorado. Aunque normalmente este tipo de vestidos son una de las opciones más recurridas, el que puedes ver en la imagen incorpora un elemento estrella que le diferencia de otros: los flecos. Gracias a este toque, se convierte en un vestido más distintivo y especial.

Vestido asimétrico con lentejuelas (39,99€)

La combinación de colores de este vestido se forma a partir de diferentes ondas que mezclan el azul, el dorado y el lila. Se trata, por lo tanto, de una propuesta arriesgada que va dirigida a todas aquellas personas que quieran introducir la tendencia de las prendas asimétricas en su armario. Además, es un look que hace frente a todos los estilismos clásicos que caen en la tentación del negro.

Vestido cut out de brillos (35,99€)

La moda de las aberturas ya viene triunfando desde temporadas pasadas. Esta Nochevieja un recurso muy usual es incorporar el corte cut out a los vestidos para romper con la formalidad de un vestido recto. Por ejemplo, este de Stradivarius es un claro ejemplo de ello. Además de llevar integrada esta tendencia, lo han diseñado en un color azul marino con lentejuelas que une la elegancia y un toque desenfadado al mismo tiempo.

Mango

Vestido midi textura brillante (29,99€)

Este vestido de corte midi es una opción infalible para disfrutar de la Nochevieja de forma cómoda. Hay quienes evitan los vestidos cortos a toda costa y esta es una buena opción para dejar atrás esa sensación de sentirse incómoda a lo largo de la noche. En concreto, esta alternativa combina la abertura lateral de la falda y una textura brillante dorada junto a un escote recto con tirantes finos.

Vestido de terciopelo negro (25,99€)

Una manera práctica de vestir moderna para despedir el año sin tener que pasar demasiado frío es llevando prendas de terciopelo. En pleno invierno, es difícil encontrar un look que se adapte a todas tus necesidades: ir elegante, no pasar frío y que no sea excesivamente caro. Este vestido lo tiene todo. Cuenta con un escote en pico y unas mangas abullonadas que le otorgan un gran volumen en la zona de los hombros aportando un estilo inconfundible y romántico al look.

Zara

Vestido drapeado (39,95€)

Este vestido integra varias tendencias como el estilo drapeado, la abertura lateral, el escote asimétrico y el brillo en tono bronce. Sin lugar a dudas, el elemento protagonista por excelencia es el drapeado. Es ideal para potenciar la figura y embellecer la zona abdominal gracias a esos pliegues que se forman.

Vestido satinado (39,95€)

Uno de los tejidos que más está triunfando es el satinado. Teniendo en cuenta que esta época navideña es un momento ideal para lucirlo, la mayoría de las marcas disponen de un producto con estas características entre sus colecciones. Este vestido de color morado presenta en su lateral un fruncido que se puede ajustar mediante un lazo y los tirantes se susituyen por cadenas de color plateado.

Vestido halter (17,95€)

Aunque el escote halter es el cuello del verano, en invierno también se puede llevar. Tan solo hace falta acompañar este escote con un buen abrigo que te proteja del frío. La gran ventaja de este vestido corto y con tirantes en la espalda es que es muy versátil. Lo puedes usar en cualquier época del año y combinarlo con todo tipo de accesorios.