Con los casos de coronavirus disparados en plena Navidad, muchos se plantean sacar las reuniones familiares al exterior para mitigar el riesgo de contagio. Lo cierto es que esta semana las temperaturas van a acompañar: esta Nochevieja podría ser la más cálida en 20 años.

Y es que tendremos entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual para esta época del año, lo que supone una situación extraordinaria.

Primero, en todo caso, tenemos por delante 48 horas con dos borrascas que fundamentalmente van a afectar al norte este lunes, en concreto a Galicia y los Pirineos.

El martes, afectarán sobre todo a Galicia, con lluvia y viento. Este último, además de al norte del país, afectará a la mitad este: las rachas ya han superado los 100 kilómetros por hora.

El resto de la semana, en cambio, predominará el sol, que se mantendrá para recibir al 2022, con temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 25 grados.

No obstante, a pesar de que haga un tiempo excepcional para sacar la mesa al aire libre y reducir así el riesgo de transmisión, no podemos confiarnos de cara a la cena del 31 de diciembre en lo que al COVID-19 se refiere: la situación meteorológica nos acompañará en la última noche del año, pero no así la epidemiológica, por lo que fundamental extremar las medidas de prevención.