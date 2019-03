Los vecinos de Tetuán cierran filas en torno a los okupas de 'La Enredadera'

"No entendemos por qué nos quieren cerrar". Es el sentir de La Enrededera. No quieren que nadie pueda pensar que son lo mismo que la casa okupa de ideología falangista. "No queremos tener como vecino a un partido de ideologí nazi", señalan miembros de la plataforma vecinal.

Tras los altercados y el clima de tensión del barrio de Tetúan, han convocado una rueda de prensa urgente, a la que también han asistido miembros de Stop Desahucios y del 15M. Han dejado claro que "'La Enredadera' es positiva para el tejido del barrio".

Los vecinos insisten en que desde que la casa okupa de ideología falangista llegó al barrio sólo les ha traído problemas. La semana pasada, la delegada del Gobierno decía que iba a cerrar las dos casas okupas.

Esta semana, los miembros de la plataforma vecinal tendrán una reunión con Cristina Cifuentes para intentar llegar a algún acuerdo.