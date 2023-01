La rave ilegal de La Peza ha llegado a su fin tras seis días de fiesta. Un evento que ha despertado todo tipo de opiniones y que se ha saldado con cuatro detenciones. Sin embargo, lejos de estar molestos, los vecinos piden que vuelva a celebrarse el año que viene.

De hecho, algunos de ellos no han dudado en sumarse a esta fiesta e incluso ha habido quienes han decidido acudir junto a sus nietos para bailar un rato. Una rave que, a pesar de no contar con las licencias para poder celebrarse, los vecinos quieren que vuelva a repetirse.

Una de estas vecinas es Consuelo, que reconoce estar "de capa caída" al ver que ya se están comenzando a marchar. "Iba a subir y resulta que no podíamos ir porque ya se iban. Íbamos a ir sin los maridos porque son un aburrimiento",

Esta vecina reconoce estar impresionada por lo bien organizado que estaba todo. "¡Hasta los perros estaban bien educados!". Una fiesta de la que Puri no pudo disfrutar, y es que le ha pillado el toro porque pensaba que iba a durar más. "Me he quedado con ganas pero bueno, les he animado a que vuelvan más veces".

Hoy, con la fiesta terminada, los vecinos de la Peza hacen una petición: una rave anual en su pueblo. Sin embargo, tienen una serie de condiciones. "Que no tengamos que subir andando", dice una de las vecinas.

Lo cierto es que son muchos los ciudadanos de este municipio de Granada que se han pasado por la fiesta estos días y aunque algunas cosas les han dejado ojipláticos, a la rave solo le ven ventajas y ya esperan con ilusión la Nochevieja del año que viene.