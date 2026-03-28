Vecinos de Lourizán, Pontevedra, denuncian "fuertes ruidos" como "explosiones" en la celulosa ENCE: "Parecen truenos".

¿Qué ha pasado? Estas instalaciones operan las 24 horas, por lo que los estruendos se han convertido en fuente de molestias para quienes viven en sus alrededores, pero últimamente mucho más.

Los habitantes de Lourizán, en Pontevedra, llevan años soportando el ruido de la planta de celulosa ENCE, que se ha intensificado recientemente. Los vecinos denuncian que el ruido es constante y molesto, con pitidos y explosiones que se oyen especialmente por la noche. Algunos incluso sufren problemas auditivos. Además del ruido de la fábrica, el tránsito de camiones que transportan eucaliptos también genera molestias. Desde 2018, los residentes han presentado denuncias debido a la prórroga de la concesión de la planta, que debía incluir medidas para reducir el ruido. El Ayuntamiento ha pedido a la Xunta que intervenga, mientras ENCE afirma que sus niveles de ruido están dentro de los límites permitidos.

Los habitantes del municipio de Lourizán, en Pontevedra, llevan años conviviendo con un ruido constante que, según han denunciado a laSexta, se ha intensificado en las últimas semanas. La planta de celulosa ENCE, que opera las 24 horas, se ha convertido en fuente de molestias para quienes viven en sus alrededores.

"Desde hace una temporada, ha subido mucho la intensidad del ruido. Silba, es molesto, se escucha dentro de casa...", cuenta una vecina de la localidad gallega. Mientras, otro joven añade que estos sonidos "son constantes y duraderos en el tiempo".

Según relata Javier, residente en Lourizán, oyen "molestos pitidos y explosiones", sobre todo de noche. "Es un estruendo, como un trueno. De hecho, hace unos días, sonó un ruido que parecía que se había caído la casa", expone.

Algunos dicen asustarse al escuchar estos ruidos y por su parte, Javier revela que muchos vecinos sufren incluso "algún tipo de sordera".

Otros residentes coinciden en que el ruido no solo proviene de la propia fábrica, sino también del tránsito de camiones que descargan eucaliptos en la planta y del polvo que se levanta.

Transitan decenas de camiones a diario a alta velocidad y desde 2018, año en que se prorrogó la concesión de la fábrica, los vecinos han presentado varias denuncias. Según Alberto Viña, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra, la normativa establecía que la prórroga incluyera propuestas para reducir el ruido, pero no tienen constancia de que eso haya ocurrido.

Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta de Galicia que intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Por su parte, desde ENCE aseguran que sus mediciones recientes muestran que los niveles de ruido se encuentran sorprendentemente "por debajo de los límites establecidos".

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