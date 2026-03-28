Ahora

Tú denuncias

Vecinos de Lourizán, Pontevedra, denuncian "fuertes ruidos" como "explosiones" en la celulosa ENCE: "Parecen truenos"

¿Qué ha pasado? Estas instalaciones operan las 24 horas, por lo que los estruendos se han convertido en fuente de molestias para quienes viven en sus alrededores, pero últimamente mucho más.

Vecinos de Lourizán, Pontevedra, denuncian "fuertes ruidos" como "explosiones" en la celulosa ENCE: "Parecen truenos".
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los habitantes del municipio de Lourizán, en Pontevedra, llevan años conviviendo con un ruido constante que, según han denunciado a laSexta, se ha intensificado en las últimas semanas. La planta de celulosa ENCE, que opera las 24 horas, se ha convertido en fuente de molestias para quienes viven en sus alrededores.

"Desde hace una temporada, ha subido mucho la intensidad del ruido. Silba, es molesto, se escucha dentro de casa...", cuenta una vecina de la localidad gallega. Mientras, otro joven añade que estos sonidos "son constantes y duraderos en el tiempo".

Según relata Javier, residente en Lourizán, oyen "molestos pitidos y explosiones", sobre todo de noche. "Es un estruendo, como un trueno. De hecho, hace unos días, sonó un ruido que parecía que se había caído la casa", expone.

Algunos dicen asustarse al escuchar estos ruidos y por su parte, Javier revela que muchos vecinos sufren incluso "algún tipo de sordera".

Otros residentes coinciden en que el ruido no solo proviene de la propia fábrica, sino también del tránsito de camiones que descargan eucaliptos en la planta y del polvo que se levanta.

Transitan decenas de camiones a diario a alta velocidad y desde 2018, año en que se prorrogó la concesión de la fábrica, los vecinos han presentado varias denuncias. Según Alberto Viña, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra, la normativa establecía que la prórroga incluyera propuestas para reducir el ruido, pero no tienen constancia de que eso haya ocurrido.

Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta de Galicia que intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Por su parte, desde ENCE aseguran que sus mediciones recientes muestran que los niveles de ruido se encuentran sorprendentemente "por debajo de los límites establecidos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán ataca una base aérea en Arabia Saudí: al menos 12 militares estadounidenses están heridos, cinco graves
  2. Los jóvenes dejan de lado a Trump y su MAGA: el apoyo al presidente de EEUU baja entre los menores de 30 años
  3. Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia
  4. Un violador reincidente en la calle: medio centenar de denuncias, una condena y los magistrados siguen sin ver riesgo de fuga de Manuel Blanco
  5. Cómo dormir mejor en este (nuevo) cambio de hora: "Desde el punto de vista del sueño y la cronobiología, el 'horario de verano' es menos saludable"
  6. Los presuntos autores del crimen de Rioja (Almería) se entregan a la Guardia Civil por "la presión mediática"