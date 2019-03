Un vecino de Salou: "Son escandalosos, sí, pero igual que los españoles"

La temporada turística en Salou empieza a lo grande, con disfraces, con alcohol y también con amor, mucho amor. Son 10.000 jóvenes universitarios ingleses que visitan cada año la costa dorada para participar en el festival deportivo Saloufest. Aunque sólo sea una excusa para salir de noche y desmadrarse.

Van siempre en grupo y beben mucho, pero no provocan demasiados incidentes. "Son escandalosos, sí, pero igual que los españoles" dice Mauricio, propietario del bar 'El Duende'. Y es que para los hoteleros el Saloufest es un bálsamo que ayuda a olvidar la dura temporada de invierno. "Dan economía a Salou. No molestan porque ahora no hay nadie" dice un vecino. "Se han portado mal algunas veces, pero dejan dinero" dice otro vecino.

Después de este derroche de energía la mayoría de estos valientes visitará Barcelona o Portaventura y participarán en eventos deportivos. Todo, por 290 euros.