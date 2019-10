Nuevo caso de acoso escolar en un instituto de Madrid. En este caso ha sido una niña de 14 años la víctima de una agresión por parte de varias compañeras, que grabaron el momento el vídeo y lo compartieron en las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo una joven empieza a golpear a la víctima con varias patadas y puñetazos mientras la sujeta del pelo. Instantes después, varias chicas la arrinconan en una esquina mientras la amenazan: "¡Qué!, ¿donde vas a ir ahora?".

"Le dan patadas en la boca, en estómago, en las piernas. O sea, dolorida por todas las partes del cuerpo", se queja la madre, que denunció el caso después de conocer la agresión producida en San Blas, donde otra menor fue agredida por varias compañeras. Denuncia que aunque la niña se ha recuperado de los golpes, siente miedo porque tiene que convivir con sus agresoras en la calle y además éstas la siguen acosando.

Añade que una de las agresoras va al instituto de al lado y el resto al mismo que su hija. Y lamenta que los centros no han tomado ninguna medida: "El director me dijo que si no estaba de acuerdo con el protocolo que estaban siguiendo que me llevara a mi hija a otro instituto".

La Consejería de Educación asegura que no puede tomar medidas porque la agresión ocurrió fuera del instituto y niegan que la menor siga sufriendo acoso.