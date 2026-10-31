Rescatan a más de 430 personas en Canarias a bordo de tres cayucos y una patera en las últimas horas

Los detalles Tan solo en la madrugada del sábado Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 personas. Uno de los rescatados en las cuatro operaciones realizadas en aguas cercanas a El Hierro y Gran Canaria ha necesitado de traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Entre la tarde del viernes y el mediodía del sábado, Salvamento Marítimo rescató a 434 migrantes que llegaron a Canarias en tres cayucos y una patera. Las operaciones se llevaron a cabo en aguas cercanas a El Hierro y Gran Canaria. El sábado a las 06:00, la Guardamar Polimnia rescató a 69 personas, mayormente de origen magrebí, en una patera. Una hora antes, la Salvamar Navia desembarcó a 244 personas de origen subsahariano en El Hierro. El viernes, la Salvamar Diphda rescató a 30 y 93 migrantes en dos operaciones separadas cerca de La Restinga. Uno de los rescatados necesitó atención hospitalaria.

Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 434 migrantes que han llegado a Canarias entre la tarde del viernes y el mediodía del sábado en tres cayucos y una patera, en cuatro operaciones realizadas en aguas próximas a El Hierro y Gran Canaria.

La última, a las 06:00 del sábado, cuando la Guardamar Polimnia ha rescatado a 69 personas que viajaban en una patera, entre ellas cinco mujeres. La mayoría de sus ocupantes eran de o rigen magrebí y algunos subsaharianos.

Una hora antes, la Salvamar Navia finalizó el desembarque en La Restinga, en El Hierro, de 244 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de un cayuco. Entre ellas hay nueve mujeres y nueve hombres.

Durante el viernes, la Salvamar Diphda rescató a otros 30 migrantes que viajaban en un cayuco que estaba parado cerca de La Restinga. La operación se produjo a las 22:45 y se llevó a sus ocupantes, de origen subsahariano, al puerto herreño.

El mismo día pero unas cuatro horas antes, la misma embarcación rescató a 93 personas que viajaban en un cayuco localizado a unos 80 kilómetros de El Hierro.

En esta última embarcación viajaban 86 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad que fueron desembarcados también en La Restinga. Uno de ellos necesitó de traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Según cuentan sus ocupantes, habían partido de Kartong, en Gambia, y llevaban siete días de travesía.