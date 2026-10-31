La Embajada de EEUU alerta de las "manifestaciones espontáneas" en España y pide a sus ciudadanos "evitar las áreas de disturbios"

¿Qué está pasando? Los norteamericanos, tras lo sucedido en Barcelona el 24 de octubre, han lanzado un aviso en redes para sus ciudadanos en el país. En él, piden evitar las manifestaciones, seguir a los medios locales y verificar cierres de carreteras en la DGT.

La Embajada de Estados Unidos ha alertado en redes sociales sobre las protestas en España, recomendando a sus ciudadanos evitar manifestaciones y áreas de disturbios debido a posibles cambios imprevistos y violencia. Aconsejan mantenerse alejados de multitudes, estar atentos a su entorno, seguir medios locales para actualizaciones y ajustar sus planes de viaje. Además, sugieren notificar su estado a familiares y amigos. Los comercios, ante la amenaza de Blocus, han reforzado su seguridad, especialmente en Barcelona y Madrid, donde las tiendas han blindado sus escaparates. En Valencia, algunos comercios consideran cerrar temprano por posibles altercados.

La Embajada de Estados Unidos ha compartido un mensaje en redes sociales avisando de las protestas en España. En el texto, que se puede leer en su cuenta de X, alerta de las "manifestaciones anunciadas" como de otras "protestas espontáneas" y ponen el foco en "cambios de última hora o que sucedan fuera de las rutas planificadas".

Ante esto, han pedido a sus ciudadanos que "eviten las manifestaciones y las áreas de disturbios": "Manténgase alejado de áreas con grandes multitudes o actividad policial significativa. Incluso las protestas pacíficas pueden volverse en confrontación y escalar a la violencia".

"Las autoridades locales pueden aumentar las medidas de seguridad, incluyendo cierre de carreteras, restricciones de tráfico o mayor presencia policial en las áreas donde se llevarán a cabo las manifestaciones", afirman.

Ante esto, exponen una serie de acciones a tomar para sus ciudadanos: "Evite las manifestaciones y las multitudes, esté atento a su entorno, siga los medios locales para actualizaciones, esté preparado para ajustar sus planes con rutas alternativas y tiempo extra para viajar, y verifique cierres de carreteras en la DGT".

Además, han advertido de que, para mayor seguridad, notifiquen su estado tanto "a familiares como a amigos".

La amenaza de Blocus

Los comercios, por su parte, se han blindado ante la amenaza de Blocus y la opción de que lo sucedido en Barcelona el 24 de octubre se repita tanto en la Ciudad Condal como en diversos puntos de España.

En la capital catalana, los Mossos están en nivel 4, el de mayor alerta posible, por el riesgo existente a ver de nuevo saqueos a unas tiendas que han tapiado sus escaparates.

En Madrid, lo mismo, con comercios del centro y de la llamada Milla de Oro madrileña blindados por la posible amenaza de Blocus. En Valencia, por su parte, las tiendas se replantean cerrar a las 16:00 por eventuales altercados.

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