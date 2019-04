Unos menores, posibles autores del incendio en un bazar que ha dejado a 36 familias de Huelva en la calle

Llamas avanzando imparables y en pocos minutos una enorme columna de humo; el incendio calcinó por completo el bazar chino y ahora sólo se ven escombros. El gerente de la tienda, muy afectado, ha recibido el apoyo de los vecinos: "Me llamó una mujer que estaba en la puerta y me dijo que estaba ardiendo, entré a por el extintor y no podía apagarlo".

Técnicos del Ayuntamiento han inspeccionado esta mañana el edificio y 36 familias de momento no podrán volver a sus casas. El seguro se encargará de realojarlos y si no lo hará el Ayuntamiento.

Se investiga el origen del incendio, y no se descarta que fuera intencionado: "Nos refieren que unos menores prendieron fuego a unos elementos que estaban fuera del local". Una imagen que los vecinos aseguran no podrán olvidar.