El sumario de la investigación sobre la muerte de Samuel Luiz, el joven de 24 años apalizado en A Coruña el pasado 3 de julio, sustenta todavía más la homofobia de sus presuntos agresores.

Así, según parte del sumario a la que ha accedido laSexta, Diego, uno de los principales investigados habría proferido comentarios homófobos apenas una hora después del brutal apaleamiento al que se vio sometido Samuel.

"Es que tengo un problema con los gais", dijo Diego, según recoge la declaración de Kaio tres días después del crimen.

De acuerdo con el informe, Diego y Katy -su pareja- se encontraban discutiendo en el Parque Europa de A Coruña, por lo que se acercaron dos chicas y un chico. Una de las chicas "manifestó ser lesbiana", reza el documento, por lo que cuando Kaio y Noah llegaron, el acusado hizo esta declaración. No era la primera vez que esa noche realizaba comentarios de esa índole. En el escrito también se recogen las palabras de otra testigo hablando de cómo se encontró a los agresores después de la brutal paliza. Según se expone en el sumario, "la chica estaba muy enfadada por una pelea en la que, al parecer, estaba su novio, y le recriminó: 'Cómo lo dejasteis, algún día te darán a ti las hostias'. Y que el chico a continuación dijo: 'Puto maricón, si era un maricón de mierda'".

Esta reunión, que fue avanzada en Al Rojo Vivo por Pedro Agudo, comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Galicia, tuvo lugar hora y media después del crimen: "Se reúnen un poco porque saben lo que han hecho, pero tampoco es que en la reunión estén arrepentidos".

"¿Pero qué estás grabando, maricón?"

Según el sumario, los comentarios homófobos fueron una constante, tanto en los momentos inmediatamente anteriores a la paliza como durante y después de la misma. Según el escrito, uno de los miembros del grupo agresor que no fue detenido asegura que oyó a Diego, uno de los principales implicados por las pruebas de ADN, decir a Samuel: "Pero ¿qué estás grabando, maricón?". Unas palabras que corrobora una amiga de Samuel, presente en los hechos, que en su declaración apuntó que el acusado se encaró a la víctima diciendo: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón".

En ese momento, según el auto, "comenzó a agarrarlo fuertemente por el cuello en varias ocasiones y a empujarlo, llegando a tirarlo" al suelo. Y se añade: "Uno de los implicados dice, en un momento de la pelea, que portaba una navaja que sacó del bolsillo derecho del pantalón a la vez que decía: 'Se la voy a clavar en el pecho, te vas a morir'", dirigiéndose a Samuel.

"Que este mismo varón que amenaza a Samuel poco después le golpea con una botella en el rostro, lo que provoca que cayera al suelo", continúa registrando el sumario, en el que del mismo modo se recoge la declaración de un testigo amigo de Ibrahima, el joven senegalés que no dudó en arriesgarlo todo para ayudar a Samuel, sobre lo sucedido cuando la víctima ya había caído: "El varón que estaba en el suelo no se defendió en ningún momento ni hizo ningún acto de violencia contra sus atacantes, solo vio que le pegaban muchísimo y que no se defendía".

Este mismo testigo añade: "A pesar de la protección que le estaban dando, tanto él como su amigo Ibrahima, los atacantes no cesaron en ningún momento en sus ataques". En el sumario al que ha tenido acceso laSexta se recoge también otra declaración en la que se afirma "que el que se encontraba en el suelo recibiendo estos golpes (Samuel) intentó en varias ocasiones levantarse, no lográndolo porque de manera continua le estaban dando patadas y puñetazos". Y precisa: "En su huida, nunca intentó defenderse ni realizó movimiento hostil hacia sus atacantes, tan solo intentaba escapar de ellos".

También el informe que se avanzó sobre la autopsia realizada a Samuel tras su muerte. En ella se describe que "la víctima fue fuertemente agarrada del cuello de forma repetida", y que "tras el examen exterior, se observan golpes en la boca, nariz, oreja y golpe en la cabeza en la parte derecha del cráneo de diez centímetros", por lo que "la causa probable de la muerte es traumatismo craneoencefálico".