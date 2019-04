Una víctima de violencia machista y su agresor, cara a cara 20 años después: "Me decía cómo merecía ser golpeada o violada"

El documental 'A Better Man' pone a una víctima de violencia machista y a su agresor cara a cara frente a las cámaras 20 años después.

Attiya Khan dirige este documental donde narra sus dos años como víctima de malos tratos por parte de su novio, y ha logrado que el maltratador participe, reconociendo que las agresiones "son el tipo de cosas que nunca se te van de la mente".

Ella recuerda vivamente la última vez que la agredió. Había roto con él, y él se presentó en el bar donde trabajaba y la esperó allí toda la noche. "Recuerdo sentir las manos de Steve alrededor de mi cuello, entonces le empujé, me quite los tacones y salí corriendo pidiendo ayuda y gritando que yo no conocía a ese hombre", relata.

Además, cuenta que reaccionó así al recordar que alguien le explicó que "la gente reacciona más si creen que es un extraño el que te ataca". Sólo un hombre reaccionó, la recogió en su furgoneta y huyeron. Le dijo que ella no merecía algo así.

"Steve tenía un millón de formas de decirme cómo merecía ser golpeada, violada, escupida o estrangulada", reconoce Attiya Khan, que ahora firma este documental para curar sus heridas y porque cree que meternos en la mente del maltratador podría ayudar a prevenir la violencia machista.