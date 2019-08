La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de la niña que, con tan sólo 14 años, se colgó del tendedero de un cuarto piso para escapar de su padre mientras gritaba que la quería violar. Además de este caso, en los últimos días se han registrado al menos cuatro casos más de violencia machista.

En Benidorm, los detenidos por la presunta violación a una joven noruega, han pasado a disposición judicial. La Guardia Civil ya ha inspeccionado el apartamento donde habría tenido lugar la agresión sexual. En presencia de los detenidos recogió muestras para tratar de esclarecer qué ocurrió.

Los jóvenes franceses de entre 18 y 19 años estaban de vacaciones en Benidorm. Conocieron a la presunta víctima y a su amiga en las redes sociales. Fueron detenidos tres horas después de que las jóvenes acudieran al centro de Salud de Alfaz del Pi, y denunciaran que una de ellas había sido violada.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha condenado los hechos: "Es aborrecible que existan estos comportamientos que están justificados por una hegemonía machista".

La mujer herida por su pareja con un arma blanca en Andorra, Teruel, permanece ingresada grave pero estable. Su marido mató presuntamente a su hijo de 15 años y después se arrojó desde un cuarto piso. Horas después el hombre también murió.

La pareja habría tenido una discusión y el hijo de ambos trató de interponerse. Según la delegación de gobierno en Aragón no había denuncias previas. Ya son 30 los niños y niñas consideradas víctimas de violencia de género.

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha hecho una valoración de lo sucedido denunciando que "las mujeres no tienen, no deben, no pueden vivir en una democracia sometidas a situaciones que atropellan a sus derechos".

En Vitoria, una concentración silenciosa muestra la repulsa a las agresiones machistas sucedidas durante las fiestas. La Ertzaintza ha llevado a cabo varias detenciones, la última a un joven de 34 años acusado de agredir sexualmente a una mujer de 30.