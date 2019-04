Un profesor universitario mexicano, sobre la mujer: "¿Te duele la cabeza pendeja? Tengo ganas de coger y la chingada, así que te quiero ya"

Polémica en la Universidad de Guadalajara, México, tras la difusión en redes del discurso machista y denigrante que uno de sus profesores pronunció en una de sus clases. Los propios alumnos tachan de "bestia" al docente, que no dudó en alardear del trato que él le da a la mujer en casa.

"¿Te duele la cabecita hija de tu puta madre? ¿Te duele la cabeza pendeja? Yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero, a mí me dicen esto, la agarro de las greñas y le pongo una pinche zarandeada. Si no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas", afirmó el profesor.

En el vídeo publicado en redes, se observa qué opina sobre el papel de la mujer en casa y qué piensa sobre que, al llegar a casa, no tenga la cena lista.

Un discurso inaceptable para sus alumnos, que no han dudado en pedir el despido inmediato del profesor. "Qué se puede esperar del trato que le puede dar a nuestras compañeras", se pregunta uno de los jóvenes.

La propia universidad ya se ha pronunciado al respecto y asegura, en un comunicado, que abrirá un expediente al docente.